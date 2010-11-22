Отзывы заказчиков
$15
4 балла
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $150
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $400
от 30 дней
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Сайты «под ключ»
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от $100
от 3 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 5 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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