zirubet

Григорьев zirubet

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Делаю дизайн и с сложную верстку сайтов. Создаю сложные web приложения с большим количеством javascript.
  • Верстка макетов любой сложности;
  • Делаю адаптивную верстку под все виды устройств.
  • Валидная, семантическая (логическая) блочная ручная верстка;
  • Отличное знание Photoshop и Илюстратор
  • Знание стандартов HTML4/HTML5, CSS2/CSS3;
  • Большой опыт работы на фрилансе
  • Знание методологий верстки; Object Oriented CSS, БЭМ, MCSS
  • Использую препроцессоры SASS+Compass, LESS, Stylus, CoffeeScript, TypeScript;
  • Умею пользоваться шаблонизаторами Slim, Haml, Jade, XSLT, Handlebars, Jquery Templates, UnderscoreTemplates;
  • Использую в работе task-менеджеры Gulp, Grunt;
  • Делаю анимацию на сайте с использованием CSS3, SVG, CANVAS
  • Хорошо владею JavaScript
  • Использую ReactJS EMBER
  • Немного знаю C/С++