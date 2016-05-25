Делаю дизайн и с сложную верстку сайтов. Создаю сложные web приложения с большим количеством javascript.

Верстка макетов любой сложности;

Делаю адаптивную верстку под все виды устройств.

Валидная, семантическая (логическая) блочная ручная верстка;

Отличное знание Photoshop и Илюстратор

Знание стандартов HTML4/HTML5, CSS2/CSS3;

Большой опыт работы на фрилансе

Знание методологий верстки; Object Oriented CSS, БЭМ, MCSS

Использую препроцессоры SASS+Compass, LESS, Stylus, CoffeeScript, TypeScript;

Умею пользоваться шаблонизаторами Slim, Haml, Jade, XSLT, Handlebars, Jquery Templates, UnderscoreTemplates;

Использую в работе task-менеджеры Gulp, Grunt;

Делаю анимацию на сайте с использованием CSS3, SVG, CANVAS

Хорошо владею JavaScript

Использую ReactJS EMBER

Немного знаю C/С++