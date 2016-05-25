Делаю дизайн и с сложную верстку сайтов. Создаю сложные web приложения с большим количеством javascript.
- Верстка макетов любой сложности;
- Делаю адаптивную верстку под все виды устройств.
- Валидная, семантическая (логическая) блочная ручная верстка;
- Отличное знание Photoshop и Илюстратор
- Знание стандартов HTML4/HTML5, CSS2/CSS3;
- Большой опыт работы на фрилансе
- Знание методологий верстки; Object Oriented CSS, БЭМ, MCSS
- Использую препроцессоры SASS+Compass, LESS, Stylus, CoffeeScript, TypeScript;
- Умею пользоваться шаблонизаторами Slim, Haml, Jade, XSLT, Handlebars, Jquery Templates, UnderscoreTemplates;
- Использую в работе task-менеджеры Gulp, Grunt;
- Делаю анимацию на сайте с использованием CSS3, SVG, CANVAS
- Хорошо владею JavaScript
- Использую ReactJS EMBER
- Немного знаю C/С++
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