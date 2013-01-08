2003-2008 гг. - Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, факультет "Прикладная лингвистика", красный диплом специалиста, дипломная работа на тему "Электронный иллюстрированный словарь по конструкции корпуса судна";

декабрь 2007 - ноябрь 2008 - помощник директора по персоналу ОАО "Дамен Шипярдс Океан": синхронный перевод на совещаниях, перевод документации, переписки, работа с отчетами и протоколами.

ноябрь 2008 - по настоящий момент - инженер Управления проектов и планирования ОАО "Дамен Шипярдс Океан" (новое название "Вадан Ярдс Океан"): синхронный перевод на производственных совещаниях, перевод технической документации, переписки с иностранными заказчиками, работа с отчетами, учёт отработанного времени субподрядными организациями и тд.

2008-2009 гг. - Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, факультет "Управление проектами", магистр.