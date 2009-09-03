3д-виз, моделлинг
-Студент 6-го курса Южно-Уральского Профессионального Института города Челябинска. Специальность = Дизайн Среды
-Почти 10 лет опыта работы с 3д-графикой (но мега-профи себя не считаю)
2 года опыта работы в сфере дизайна интерьеров
-Лауреат всероссиского конкурса компьютерной графики и дизайна г.Тольятти 2008
I-место в номинации "Дизайн интерьера"
II-место в командном конкурсе Идеи (первое никому не дали - зажали :))
IV-место в номинации "Компьютерная графика в архитектуре и строительстве" (потому-что все делали в архикаде, а я в Максе)
Контактная информация
icq 245-924-400
@-mail [email protected]
нофелет 83519003877
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