3д-виз, моделлинг

-Студент 6-го курса Южно-Уральского Профессионального Института города Челябинска. Специальность = Дизайн Среды

-Почти 10 лет опыта работы с 3д-графикой (но мега-профи себя не считаю)

2 года опыта работы в сфере дизайна интерьеров

-Лауреат всероссиского конкурса компьютерной графики и дизайна г.Тольятти 2008

I-место в номинации "Дизайн интерьера"

II-место в командном конкурсе Идеи (первое никому не дали - зажали :))

IV-место в номинации "Компьютерная графика в архитектуре и строительстве" (потому-что все делали в архикаде, а я в Максе)

Контактная информация

icq 245-924-400

@-mail [email protected]

нофелет 83519003877