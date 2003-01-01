ХУДОЖНИК

Резюме Злова Екатерина Анатольевнахудожник-дизайнер

Дата рождения: 04/04/1996 Санкт-Петербург, не замужемПочта: [email protected]: katerinka_miyРаботы: https://www.behance.net/zlovaKATERINAНавыки:живопись, графика, adobephotoshop, coreldro. Образование:закончила летом 2018г. Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных Технологий и Дизайна по специальности художник-стилист. Опыт работы:аниматором, вожатой, аквагрим, роспись стен, дизайнер-консультант в мебельном салоне, дизайн открыток и мерча, принты для футболок, арт-оъекты, картины, преподавание мастер-классов и различных занятий творчеством, студийная фотосъемка детей и моделей, организация студенческих мероприятий, оформление групп вконтакте. Деятельность и хобби: активно участвую в международных и всероссийских форумах, выставках, проектах. Также веду активный образ жизни: лыжи, велосипед, бассейн Заканчивала курсы по фотографии в 2016г.