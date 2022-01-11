Удаленная работа

Высокая работоспособность, коммуникабельность, умение работать в команде, ответственность, быстрая обучаемость, креативное мышление, опыт работы с технической документацией, четкое и своевременное решение поставленных задач.

Уверенное знание архитектуры ПК, принципов его работы, опыт диагностирования, ремонта и оптимизации компонентов ПК;

- отчётливое понимание принципов работы локальной сети, опыт её настройки и поддержания работоспособности, умение работать с сетевым оборудованием;

- опыт подключения, настройки и диагностирования периферийного оборудования (принтеров, ксероксов, сканеров, факсов и т.д.);

- многолетний опыт установки ОС (Windows), а также установки и настройки различного программного обеспечения;

- способность выявить неисправность в аппаратной части ПК и провести блочный ремонт;

- уверенные знания ОС Windows, MS Office 2003-2017, почтовых, антивирусных программ, ПО от компаний Adobe, Abbyy, Autodesk, Acronis;

- умение настроить проводной и беспроводной доступ в интернет;

- опыт по настройке ЭЦП, настройки рабочих мест для ГИС;

- опыт по организации ВКС;

- умение настроить удалённое администрирование;