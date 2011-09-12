zlata20080

ОБРАЗОВАНИЕ ВУЗСентябрь 2006/ июнь 2011 Высшее, педагогическое НГУ имени Н.В.Гоголя г.Нежин Филологическийфакультет- русский язык, литература и английский язык
ШколаСентябрь 1996/ май 2006 Школа-гимназия №16 г.Нежин Математико-английский класс Работа 12.09.2011 –
Знание языков
украинский (родной/ свободно/выше среднего/ средне)
русский (родной/ свободно/ выше среднего/ средне)
английский(родной/ свободно/ выше среднего/ средне)
IT-навыки 2003г. - народний університет економіки та життя Ніжинської міської організації «Знання» - (оператор електронно-обчислювальних машин з основами Webдизайну) (отлично/ хорошо/ средне) Знание компьютера: - уверенный пользовательПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет)
- базовое знание Adobe Photoshop, Movie maker, и др.
Личныекачества:Активная жизненнаяпозиция, целеустремлённость;Организаторскиеспособности, коммуникабельность;Ответственность,оперативность, оптимизм;Быстраяобучаемость,усидчивость. Креативность, инициативность,быстрая обучаемость.