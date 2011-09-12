zlata20080

Наталия Ткаченко zlata20080

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ ВУЗСентябрь 2006/ июнь 2011            Высшее, педагогическое                                                           НГУ имени Н.В.Гоголя        г.Нежин                                                             Филологическийфакультет- русский язык,   литература и  английский язык                  

 

ШколаСентябрь 1996/ май 2006                        Школа-гимназия №16                                                        г.Нежин                                                             Математико-английский класс    Работа  12.09.2011 –

 Знание языков

украинский  (родной/ свободно/выше среднего/ средне)        

русский  (родной/ свободно/ выше среднего/ средне)                                               

 английский(родной/ свободно/ выше среднего/ средне) 

 IT-навыки          2003г. - народний університет економіки та життя Ніжинської міської організації   «Знання» - (оператор електронно-обчислювальних машин з основами Webдизайну)         (отлично/ хорошо/ средне) Знание компьютера: - уверенный пользовательПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет)

- базовое знание Adobe Photoshop, Movie maker, и др.                                                         

  Личныекачества:Активная жизненнаяпозиция, целеустремлённость;Организаторскиеспособности, коммуникабельность;Ответственность,оперативность, оптимизм;Быстраяобучаемость,усидчивость.  Креативность, инициативность,быстрая обучаемость.