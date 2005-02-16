HTML/CSS
Привіт).Мене звати Злата. Я веб-програміст. Моїми навичками є знання html, css та маю хороші знання з javascript. Також я володію таким конструктором як Tilda. У минулому мала великий досвіт із Tilda, вмію робити хороші анімації. Моєю місією є створення хорошого сайту, хорошого дизайну для цього сайту і головне це саме його заповнення текстом. Підбиру вам дизайн та у разі чого напишу вам хороший текст. Усе це буде робитися із ціллю заохочення клієнтів переглядати ваш сайт та у разі чого купувати товари чи користуватися іншими вашими послугами.
Завжди рада співпрацювати із новими клієнтами.
Мій нік у telegram: @zlotia
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 дней
#1606
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
#2846