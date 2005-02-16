HTML/CSS

Привіт).Мене звати Злата. Я веб-програміст. Моїми навичками є знання html, css та маю хороші знання з javascript. Також я володію таким конструктором як Tilda. У минулому мала великий досвіт із Tilda, вмію робити хороші анімації. Моєю місією є створення хорошого сайту, хорошого дизайну для цього сайту і головне це саме його заповнення текстом. Підбиру вам дизайн та у разі чого напишу вам хороший текст. Усе це буде робитися із ціллю заохочення клієнтів переглядати ваш сайт та у разі чого купувати товари чи користуватися іншими вашими послугами.

Завжди рада співпрацювати із новими клієнтами.

Мій нік у telegram: @zlotia