zlatamebel

Zlata Мебель - теперь официальная итальянская мебель доступна в Украине. Большой выбор высококачественной мебели для дома, офиса, бара, кафе и тд.

Zlata Мебель официально запустила свой интернет-магазин, в котором вы можете ознакомиться с ассортиментом мягкой мебели. Конечно, вы можете заказать модифицированнные модели под ваш вкус. Мы осуществляем любые доработки мебели, вплоть до создание мебели с нуля.

Если вам нужна экологически чистая мебель, которая прослужит вам многие годы - то наша Zlata Мебель - выбор для вас.