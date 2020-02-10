zlato0ovlaska

Качественные и своевременные переводы живым, динамичным языком. Без воды и машинного перевода.

Окончила факультет иностранных языков Харьковского национального университета им. Каразина в 2009 году. Работаю с английским, испанским, русским, украинским языками. Опыт переводов с 2006 года (частные переводы различной тематики, а также сотрудничество с бюро переводов). С 2006 года частный преподаватель (индивидуальные занятия и групповые) английского и испанского языков, также преподаватель английского и испанского языков на различных языковых курсах. 2009 - 2012 гг. - преподаватель английского языка кафедры межкультурной коммуникации и иностранного языка в Харьковском национальном политехническом университете. С осени 2012 года переехала жить в г. Амман, Иордания, и работаю исключительно на фрилансе. Есть небольшой опыт в копирайтинге и рирайтинге.