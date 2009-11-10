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Опыт работы с "1С: Предприятие 8.2": c 2004 г.
Сертификаты 1C (специалист + профессионал): Платформа 8.x, Управление торговлей ( УТ )
Опыт работы с конфигурациями 1С 8.x:
- Управление торговлей ( УТ );
- Бухгалтерия предприятия ( БП );
- Управление производственным предприятием ( УПП );
- Управление доставкой ( http://www.nova-it.ru/products/managementdelivery );
- Управленческий баланс 2.2 - ИТАН ( http://www.itan.ru/ub2.shtml )
- CRM Проф - РАРУС ( http://www.rarus.ru/products/soft/158/index.htm )
- Магазин - РАРУС ( http://www.rarus.ru/products/soft/131/index.htm )
Разработка специализированных решений:
- служба телемаркетинга компании "товары для офиса";
- сеть магазинов по продаже мобильных телефонов;
- оператор сотовой связи;
- страховая компания;
- разработка специализированных отчетов для типовых и нетиповых конфигураций;
- выявление "узких" мест и оптимизация производительности конфигураций на 1С 8.x
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Персональный проект: margal. Необходимо прогнать сайт интернет-магазина по белым каталогам и доскам объявлений. Главное не количество а качество.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад