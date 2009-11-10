zlenko

Владимир Зленко zlenko

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист "1С: Предприятие 8.2" (г. Киев)

Опыт работы с "1С: Предприятие 8.2": c 2004 г.

Сертификаты 1C (специалист + профессионал): Платформа 8.x, Управление торговлей ( УТ )

Опыт работы с конфигурациями 1С 8.x:

- Управление торговлей ( УТ );

- Бухгалтерия предприятия ( БП );

- Управление производственным предприятием ( УПП );

- Управление доставкой ( http://www.nova-it.ru/products/managementdelivery );

- Управленческий баланс 2.2 - ИТАН ( http://www.itan.ru/ub2.shtml )

- CRM Проф - РАРУС ( http://www.rarus.ru/products/soft/158/index.htm )

- Магазин - РАРУС ( http://www.rarus.ru/products/soft/131/index.htm )

Разработка специализированных решений:

- служба телемаркетинга компании "товары для офиса";

- сеть магазинов по продаже мобильных телефонов;

- оператор сотовой связи;

- страховая компания;

- разработка специализированных отчетов для типовых и нетиповых конфигураций;

- выявление "узких" мест и оптимизация производительности конфигураций на 1С 8.x

Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект: margal
Заказчик оплатил вовремя и полную сумму. Проблем нету! очень приятно работать с такими людьми!
Работа выполнена профессионально, быстро и в полном объеме.
Ответный отзыв