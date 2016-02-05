[b]Необходим человек с хорошим знанием [/b][b]JS[/b][b] и опытом работы с [/b][b]AngularJS[/b][b] ([/b][b]frontend[/b][b]).[/b] У меня есть команда, которая занимается крупным веб-проектом, но для ускорения процесса разработки нужен новый разработчик. [b]Задание:[/b] нужно сверстать экран Tickets на AngularJS. Функционал на этом ...