Нужен разработчик с хорошим знанием и опытом работы с PHP. Необходимо оказывать real-time поддержку разработчиков при интеграции в веб-проект модулей на PHP. Эта работа не должна занять больше 2-3 недель. Требования: 1) Хорошее знание PHP 2) Постоянный доступ к Skype ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Требования к кандидату: [/b] · Знание и опыт работы с Javascript, React,Angular 1.x · обязателен опыт создания браузерного чата с использованием JS-библиотек [b]Задание:[/b] Необходимо предложить и реализовать решение по созданию чат-приложения на сайте. Решение должно быть масштабируемо и должно поддерживать большое ...Закрыт6 лет назад
Нужно создать логотип с названием сайта. На логотипе должен присутствовать китайский дракон в зеленых тонах. Есть образец логотипа с требуемыми пропорциями. Пожалуйста, укажите цену выполнения данного заказа.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
В моем проекте использую Angular 1.5 и Converse без графического интерфейса. Основные используемые функции конверса - посылка принятие сообщений, получение и обработка событий - обновление аватара, обновление информации о других пользователях. После базовой интеграции - события по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Необходим человек с хорошим знанием [/b][b]JS[/b][b] и опытом работы с [/b][b]AngularJS[/b][b] ([/b][b]frontend[/b][b]).[/b] У меня есть команда, которая занимается крупным веб-проектом, но для ускорения процесса разработки нужен новый разработчик. [b]Задание:[/b] нужно сверстать экран Tickets на AngularJS. Функционал на этом ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Я ищу фрилансера,готового помочь мне с моим крупным веб-проектом. [b]Необходим человек с хорошим знанием JS и опытом работы с AngularJS (frontend).[/b] У меня есть команда,которая занимается проектом, но для ускорения процесса нужен новый разработчик. Вкратцео проекте: это ...HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный специалист для развертывания Ejabberd-сервера на Windows или Linux (будет предоставлен vps с характеристиками, согласованными с разработчиком). [b]ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в развертывании такого сервера и работы с Ejabberd. 1) Требования к Ejabberd:[/b] 1. API-плагин для удаленного администрирования 2. Плагин ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен лендинг для раскрутки партнерской программы на существующем сайте. Образец понравившегося лендинга: [url=https://www.fxtmpartners.com/]https://www.fxtmpartners.com/[/url] (нужна только главная страница в таком стиле без меню и на русском языке). Необходимо подобрать русскоязычные тексты и изображения подходящие под мой сайт (тематика финансовая, сайт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать на AngularJS одну из страниц профиля в личном кабинете, на которой будет возможность редактировать список клиентов. Нужна адаптативная верстка этой страницы на десктоп. Нужна мобильная версия данной страницы. Шаблоны разработанного дизайна приведены на изображениях (jpg + ...Закрыт7 лет назад
РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯНА ANGULAR– JSCRIPT (FRONT-END) [u]ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА[/u] Проектирование иразработка приложения front-end дляосуществления такой функциональности, как вход в систему, а также реализация базовых функций управления. Back-end использует архитектуру REST. Примерные сроки выполнения задания – 5 дней. ПОДРОБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ поддерживаемые платформы: - Desktop ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
[b]Разработка структуры приложения на Spring IO (Java)[/b] [u]Цель:[/u] Разработка приложения Spring IO на Java. Этот документ содержит описание основной функциональности, которая позже будет расширена для реализации дополнительных контроллеров. [u]Описание[/u] [b]Общие требования[/b] Разработка структуры Spring IO приложения, которое будет использоваться для ...Закрыт8 лет назад