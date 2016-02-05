zlevit

Захар Левит zlevit

 
53 годаУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интеграция PHP-модулей на сайт

    Нужен разработчик с хорошим знанием и опытом работы с PHP. Необходимо оказывать real-time поддержку разработчиков при интеграции в веб-проект модулей на PHP. Эта работа не должна занять больше 2-3 недель. Требования: 1) Хорошее знание PHP 2) Постоянный доступ к Skype ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание браузерного чата для сайта

    [b]Требования к кандидату: [/b] ·        Знание и опыт работы с Javascript, React,Angular 1.x ·        обязателен опыт создания браузерного чата с использованием JS-библиотек   [b]Задание:[/b] Необходимо предложить и реализовать решение по созданию чат-приложения на сайте. Решение должно быть масштабируемо и должно поддерживать большое ...

    JavascriptAngularReact.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Нужно создать логотип с названием сайта. На логотипе должен присутствовать китайский дракон в зеленых тонах. Есть образец логотипа с требуемыми пропорциями. Пожалуйста, укажите цену выполнения данного заказа.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция Converse.js с Angular 1.5

    В моем проекте использую Angular 1.5 и Converse без графического интерфейса.  Основные используемые функции конверса - посылка принятие сообщений, получение и обработка событий - обновление аватара, обновление информации о других пользователях. После базовой интеграции - события по ...

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка фронтенда (frontend) - верстка на AngularJS

    [b]Необходим человек с хорошим знанием [/b][b]JS[/b][b] и опытом работы с [/b][b]AngularJS[/b][b] ([/b][b]frontend[/b][b]).[/b] У меня есть команда, которая занимается крупным веб-проектом, но для ускорения процесса разработки нужен новый разработчик. [b]Задание:[/b] нужно сверстать экран Tickets на AngularJS. Функционал на этом ...

    JavascriptAngularJava
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка фронтенда (frontend) на AngularJS

    Я ищу фрилансера,готового помочь мне с моим крупным веб-проектом. [b]Необходим человек с хорошим знанием JS и опытом работы с AngularJS (frontend).[/b] У меня есть команда,которая занимается проектом, но для ускорения процесса нужен новый разработчик. Вкратцео проекте: это ...

    JavascriptAngularJava
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Развертывания Ejabberd-сервера

    Нужен опытный специалист для развертывания Ejabberd-сервера на Windows или Linux (будет предоставлен vps с характеристиками, согласованными с разработчиком). [b]ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в развертывании такого сервера и работы с Ejabberd. 1) Требования к Ejabberd:[/b] 1. API-плагин для удаленного администрирования 2. Плагин ...

    Linux
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лендинга для существующего сайта

    Нужен лендинг для раскрутки партнерской программы на существующем сайте. Образец понравившегося лендинга: [url=https://www.fxtmpartners.com/]https://www.fxtmpartners.com/[/url] (нужна только главная страница в таком стиле без меню и на русском языке). Необходимо подобрать русскоязычные тексты и изображения подходящие под мой сайт (тематика финансовая, сайт ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен программист AngularJS

    Нужно создать на AngularJS одну из страниц профиля в личном кабинете, на которой будет возможность редактировать список клиентов. Нужна адаптативная верстка этой страницы на десктоп. Нужна мобильная версия данной страницы. Шаблоны разработанного дизайна приведены на изображениях (jpg + ...

    Angular
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка базового приложения

    РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯНА ANGULAR– JSCRIPT (FRONT-END) [u]ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА[/u] Проектирование иразработка приложения  front-end дляосуществления такой функциональности, как вход в систему, а также реализация базовых функций управления. Back-end использует архитектуру REST. Примерные сроки выполнения задания – 5 дней. ПОДРОБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ поддерживаемые платформы: -         Desktop ...

    AngularREST
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка структуры приложения на Spring IO (Java)

    [b]Разработка структуры приложения на Spring IO (Java)[/b] [u]Цель:[/u] Разработка приложения  Spring IO на Java. Этот документ содержит описание основной функциональности, которая позже будет расширена для реализации дополнительных контроллеров. [u]Описание[/u] [b]Общие требования[/b] Разработка структуры Spring IO приложения, которое будет использоваться для ...

    JavaREST
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад