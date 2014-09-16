Пишу эссе и стихи.Пишу на любые темы.

Давным давно мне предлагали стать копирайтером,но само по себе слово "копирайтер" не вызывало тогда ни понимания,ни доверия.Великие писатели-это Лермонтов,Булгаков,Пелевин.Безликим писакой быть не хотелось.

Сейчас-все иначе.Так сказать 21-ый век.Виртуальная любовь,электронная почта,роботы всякие...Так что писать интересно,грамотно, быстро и за деньги-пожалуй,вполне приемлемый вариант .

Идти в ногу со временем и опережать его-актуальная тенденция нашей с вами жизни.