zloidirectolog

Контекстная реклама

Создаю злые рекламные кампании в Яндекс Директ и Google Ads, довожу их до 80 - го уровня))

Цены от 5000 до 40000 р. Зависят от целого ряда факторов. В стоимость входит полная настройка рекламной кампании + месяц ведения и оптимизации.

Могу дать гарантию на свои услуги. Да да, настоящую гарантию возврата денег. Только в этом случае стоимость моей работы удваивается.

Работаю всегда на совесть, т.к дорожу репутацией.(нет ни одного негативного отзыва)

Разбираюсь во всех тонкостях настройки рекламы. Можете посмотреть мой ютуб канал https://www.youtube.com/user/ultramarketing1