Креатор, SMM-щик, SEO, Копирайтер, Event-менеджер

Пишу контент для Ваших сайтов различной тематики.

Создаю и продвигаю сообщества в соц.сетях.

Помогаю в поиске идей для спец. мероприятий и планировании реализации, бюджета и т.д.

Создаю макеты рекламных продуктов.

+ Бонус!!! (ну куда без него :)

Генерирую идеи оригинальных проектов поминутно, почасово и посуточно. All day, all night.

Дочитав до конца, Вы поймёте, что искали именно меня. Почему?

Я:

- имею широкий кругозор и много читаю

- успела приобрести опыт работы пресс-секретарём, smm-менеджером, внештатным корреспондентом в СМИ

- грамотна и исполнительна

- готова к взаимодействию на взаимовыгодных условиях

- РАБОТАЮ ЗА ИДЕЮ и небольшие деньги :)

P.S. Всё ещё не понимаете, почему именно я?

Вы дочитали вышеизложенное до конца, а, значит, мой текст уже работает. Буду рада сотрудничеству. Побольше улыбайтесь.