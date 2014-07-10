Пишу контент для Ваших сайтов различной тематики.
Создаю и продвигаю сообщества в соц.сетях.
Помогаю в поиске идей для спец. мероприятий и планировании реализации, бюджета и т.д.
Создаю макеты рекламных продуктов.
+ Бонус!!! (ну куда без него :)
Генерирую идеи оригинальных проектов поминутно, почасово и посуточно. All day, all night.
Дочитав до конца, Вы поймёте, что искали именно меня. Почему?
Я:
- имею широкий кругозор и много читаю
- успела приобрести опыт работы пресс-секретарём, smm-менеджером, внештатным корреспондентом в СМИ
- грамотна и исполнительна
- готова к взаимодействию на взаимовыгодных условиях
- РАБОТАЮ ЗА ИДЕЮ и небольшие деньги :)
P.S. Всё ещё не понимаете, почему именно я?
Вы дочитали вышеизложенное до конца, а, значит, мой текст уже работает. Буду рада сотрудничеству. Побольше улыбайтесь.