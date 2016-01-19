Отзывы заказчиков https://freelance.ru/reviews/zlovred13/
Приветствую всех, кто заглянул ко мне!
Я закончила Ставропольское Краевое Художественное Училище, отделение Граф. дизайн.
Опыт работы в сфере дизайна (в реальной рекламной студии) более 5 лет.
Работаю в программах Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Drаw Х6.
Занимаюсь разработкой :
— полиграфии, вёрсткой печатной продукции
— наружной рекламы, вывесок, фасадов,
— логотипов, фирменных стилей
— этикетки, упаковки
Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку на сайте фриланса .
Не делаю заказы для:
— Мясокомбинатов
— Шубных концернов
— Порно-деятелей
— Игровых индустрий
Схема работы со мной:
1. От вас получаю описание проекта или чёткое ТЗ.
2. Если у вас нет ТЗ, то составляю и высылаю вам ТЗ на заполнение.
3. После ознакомления с ТЗ озвучиваю вам стоимость и срок.
4. Предоплата 50% (карта сбербанка, Яндекс деньги , QIWI, Pay Pal)
5. В течении оговоренного срока вы получаете эскизы.
6. Обсуждение проекта, внесение правок если потребуется.
7. Согласование работы.
8. Оплата остатка.
9. Предоставление эскизов в нужном формате (cdr , ai, eps, pdf, png, tif)
Стоимость работ:
Логотип :
2000 руб. 1 концепция
4000 руб. 2 концепции
6000 руб. 3 концепции
Как выглядит подача логотипа https://freelance.ru/zlovred13/?work=1879456
Срок 5-7 рабочих дней.
Фирменный стиль от 5000 руб.
Визитка 800 руб. 2 концепции
Плакат А3/А2 от 2000 руб.
Листовка А4/А5 от 1000 руб.
Этикетка от 2000 руб.
Упаковка от 4000 руб.
Все цены обсуждаются от объёма ТЗ. и срочности.
Обращайтесь, с любовью и вниманием к деталям выполню ваш проект!
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