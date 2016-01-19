Эффективный дизайн!

Отзывы заказчиков https://freelance.ru/reviews/zlovred13/

Приветствую всех, кто заглянул ко мне!

Я закончила Ставропольское Краевое Художественное Училище, отделение Граф. дизайн.

Опыт работы в сфере дизайна (в реальной рекламной студии) более 5 лет.

Работаю в программах Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Drаw Х6.

Занимаюсь разработкой :

— полиграфии, вёрсткой печатной продукции

— наружной рекламы, вывесок, фасадов,

— логотипов, фирменных стилей

— этикетки, упаковки

Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку на сайте фриланса .

Не делаю заказы для:

— Мясокомбинатов

— Шубных концернов

— Порно-деятелей

— Игровых индустрий

Схема работы со мной:

1. От вас получаю описание проекта или чёткое ТЗ.

2. Если у вас нет ТЗ, то составляю и высылаю вам ТЗ на заполнение.

3. После ознакомления с ТЗ озвучиваю вам стоимость и срок.

4. Предоплата 50% (карта сбербанка, Яндекс деньги , QIWI, Pay Pal)

5. В течении оговоренного срока вы получаете эскизы.

6. Обсуждение проекта, внесение правок если потребуется.

7. Согласование работы.

8. Оплата остатка.

9. Предоставление эскизов в нужном формате (cdr , ai, eps, pdf, png, tif)

Стоимость работ:

Логотип :

2000 руб. 1 концепция

4000 руб. 2 концепции

6000 руб. 3 концепции

Как выглядит подача логотипа https://freelance.ru/zlovred13/?work=1879456

Срок 5-7 рабочих дней.

Фирменный стиль от 5000 руб.

Визитка 800 руб. 2 концепции

Плакат А3/А2 от 2000 руб.

Листовка А4/А5 от 1000 руб.

Этикетка от 2000 руб.

Упаковка от 4000 руб.

Все цены обсуждаются от объёма ТЗ. и срочности.

Обращайтесь, с любовью и вниманием к деталям выполню ваш проект!