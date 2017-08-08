Меня зовут Даниэль Немцев и я Web - разработчик. Моя работа — создание красивых и качественных web - сайтов.

Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, современного дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо, которые способны увеличить количество клиентов и заявок с гарантией 100%

Сегодня я сосредоточил все силы, знания, умения и опыт на том, что мне по-настоящему нравится: Web - разработка

Мои таланты:

-Современный дизайн

-Адаптивный сайт

-Всю работу выполняю точно в срок

-Полностью индивидуальный подход к каждому клиенту

-Доведу ваш проект до самого конца

Инструменты которые я использую:

Wordpress, Joomla и многие другие CMS

HTML, CSS, JS, PHP

Potoshop CS6

Контактные данные:

vk.com: https://vk.com/dnemtsev99

e-mail: [email protected]

skype: zloy68kot