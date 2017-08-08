Меня зовут Даниэль Немцев и я Web - разработчик. Моя работа — создание красивых и качественных web - сайтов.
Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, современного дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо, которые способны увеличить количество клиентов и заявок с гарантией 100%
Сегодня я сосредоточил все силы, знания, умения и опыт на том, что мне по-настоящему нравится: Web - разработка
Мои таланты:
-Современный дизайн
-Адаптивный сайт
-Всю работу выполняю точно в срок
-Полностью индивидуальный подход к каждому клиенту
-Доведу ваш проект до самого конца
Инструменты которые я использую:
Wordpress, Joomla и многие другие CMS
HTML, CSS, JS, PHP
Potoshop CS6
Контактные данные:
vk.com: https://vk.com/dnemtsev99
e-mail: [email protected]
skype: zloy68kot