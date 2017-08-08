zloy68kot

Даниэль Немцев zloy68kot

 
28 летБеларусь/Могилев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Меня зовут Даниэль Немцев и я Web - разработчик. Моя работа — создание красивых и качественных web - сайтов. 

Я предлагаю разработку продающего, и при этом яркого, современного дизайна сайтов в любой стилистике от минимализма до промо, которые способны увеличить количество клиентов и заявок с гарантией 100% 

Сегодня я сосредоточил все силы, знания, умения и опыт на том, что мне по-настоящему нравится: Web - разработка 

Мои таланты: 

-Современный дизайн 

-Адаптивный сайт 

-Всю работу выполняю точно в срок 

-Полностью индивидуальный подход к каждому клиенту 

-Доведу ваш проект до самого конца

Инструменты которые я использую: 

Wordpress, Joomla и многие другие CMS 

HTML, CSS, JS, PHP 

Potoshop CS6 

Контактные данные: 

vk.comhttps://vk.com/dnemtsev99 

e-mail: [email protected] 

skype: zloy68kot

PHPJavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSJoomla