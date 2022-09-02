Привет! Меня зовут Владислав. С 2020 года я занимаюсь графическим и веб-дизайном. Основная специализация - дизайн и вёрстка сайтов.
Моя цель - превратить ваши идеи и бизнес-цели, интуитивно понятные пользователю, в потрясающий полезный дизайн. В каждом проекте я сначала слушаю, изучаю и понимаю, а затем выполняю свое решение на самом высоком уровне. Я очень серьезно отношусь к каждой задаче и прорабатываю каждую мелочь, учитывая ваши пожелания.
Стек:
- Figma
- Photoshop
- HTML 5
- CSS3
- Tilda
С удовольствием пообщаюсь голосом! В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Ах, да! Все правки бесплатные! Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Если нужен дизайн - напишите мне прямо сейчас и обсудим подробнее ✅