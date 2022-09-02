Осторожно, клевый дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Пока одни обещают, я делаю!

Привет! Меня зовут Владислав. С 2020 года я занимаюсь графическим и веб-дизайном. Основная специализация - дизайн и вёрстка сайтов.

Моя цель - превратить ваши идеи и бизнес-цели, интуитивно понятные пользователю, в потрясающий полезный дизайн. В каждом проекте я сначала слушаю, изучаю и понимаю, а затем выполняю свое решение на самом высоком уровне. Я очень серьезно отношусь к каждой задаче и прорабатываю каждую мелочь, учитывая ваши пожелания.

Стек:

- Figma

- Photoshop

- HTML 5

- CSS3

- Tilda

С удовольствием пообщаюсь голосом! В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Ах, да! Все правки бесплатные! Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Если нужен дизайн - напишите мне прямо сейчас и обсудим подробнее ✅