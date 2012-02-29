Добрый день. Вот программа: http://www.iis.fraunhofer.de/bf/bv/dc/pp/dcpcr/14287.jsp При работе появляется в левом углу картинка, торорую нужно удалить. Что это по стоимости- незнаю. Если кто может помоч- предлагайте свою. Срок- желатенльно сегодня. С уважением, Андрей.