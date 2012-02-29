Здравствуйте. Если кратко, то необходим такой функционал: 1. Пользователь регистрируется 2. Выбирает шаблон по которому хочет сделать анимацию из своих фотографий 3. Загружает файлы с фотографиями, визуально сортирует их в нужную ему последовательность. 4. Получает ...
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
set_00000000010 - set_00000000030 Срок сдачи: 29.02.2012 (можно обсудить и выставить другую) Стоимость за работу: 60$ Описание задания: 1. Проанализировать видео и определить плановость объектов (или групп объектов), то есть понять какие объекты ближе к нам, а какие дальше ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Вот программа: http://www.iis.fraunhofer.de/bf/bv/dc/pp/dcpcr/14287.jsp При работе появляется в левом углу картинка, торорую нужно удалить. Что это по стоимости- незнаю. Если кто может помоч- предлагайте свою. Срок- желатенльно сегодня. С уважением, Андрей.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад