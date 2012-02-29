zmei116

Андрей Шрамко zmei116

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработка нового функционала на Джумле

    $500

    Здравствуйте. Если кратко, то необходим такой функционал: 1. Пользователь регистрируется 2. Выбирает шаблон по которому хочет сделать анимацию из своих фотографий 3. Загружает файлы с фотографиями, визуально сортирует их в нужную ему последовательность. 4. Получает ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ротоскопинг объектов в мультфильме, Z-DEPTH

    $100

    set_00000000010 - set_00000000030 Срок сдачи: 29.02.2012 (можно обсудить и выставить другую) Стоимость за работу: 60$ Описание задания: 1. Проанализировать видео и определить плановость объектов (или групп объектов), то есть понять какие объекты ближе к нам, а какие дальше ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить работоспособность программы

    Добрый день. Вот программа: http://www.iis.fraunhofer.de/bf/bv/dc/pp/dcpcr/14287.jsp При работе появляется в левом углу картинка, торорую нужно удалить. Что это по стоимости- незнаю. Если кто может помоч- предлагайте свою. Срок- желатенльно сегодня. С уважением, Андрей.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад