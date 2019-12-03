zmeyuka12

Марат zmeyuka12

 
53 годаРоссия/Белебей
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графика-дизайн, музыка(аранжировка), видео-монтаж

Опыт работы в наружной рекламе и оперативной полиграфии.

По наружке: вывески, баннеры, таблички, указатели, штендеры и пр.

Фото: реставрация, ретушь, фото-монтаж, календари, буклеты, визитки, листовки

Монтаж видео, работа со звуком 

Работаю в Photoshop, Corel, SonyVegas.

PhotoshopРетушь фото
Портфолио
Аудиомонтаж
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