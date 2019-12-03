Графика-дизайн, музыка(аранжировка), видео-монтаж
Опыт работы в наружной рекламе и оперативной полиграфии.
По наружке: вывески, баннеры, таблички, указатели, штендеры и пр.
Фото: реставрация, ретушь, фото-монтаж, календари, буклеты, визитки, листовки
Монтаж видео, работа со звуком
Работаю в Photoshop, Corel, SonyVegas.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Штендеры, информационные стенды131 просмотр
- Упаковка, этикетки134 просмотра
- Обработка фото и реставрация225 просмотров
- Полиграфия, ретушь149 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга