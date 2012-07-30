Ведущий системный администратор, системный архитектор

Сертифицированный специалист Microsoft с опытом работы более 15 лет предлагает:

- Разработка и поддержание ИТ-инфраструктуры любой сложности на базе MS Windows,

- Разработка стандартов на используемое ПО и его обслуживание

- Разработка и планирование политики лицензирования используемого и предполагаемого к использованию ПО

- Обеспечение безопасного удалённого доступа к корпоративным данным и приложениям (почте, файлам, 1С, клиент-банковскому ПО и др.) по шифрованным каналам связи

- Установка и настройка любого активного оборудования (свитчей, роутеров, маршрутизаторов), обеспечение отказоустойчивости

- Создание, управление и контроль территориально распределёнными сетями

- Контроль и учёт сетевого трафика (доступа в интернет, межсетевого трафика)

- Виртуализация серверов (Microsoft Hyper-V, VMWare)

- Кластеризация серверов и/или их ролей

- Балансировка нагрузки на сетевое и серверное оборудование

- Мониторинг ключевых параметров ИТ-инфраструктуры, оповещение о сбоях в её работе

- Резервное копирование масштаба предприятия

- Отчёты

Установка, тонкая настройка, администрирование и мониторинг: вся линейка серверов и рабочих станций Microsoft Windows, почтовых серверов (Exchange, M-Daemon), серверов доступа в интернет (MS ISA/TMG, Traffic Inspector и др.), серверов баз данных (MS SQL), серверов удалённого доступа в сеть (VPN), терминальных серверов (MS Terminal Server, Citrix), систем контроля и управления ИТ-инфраструктурой (MS System Center), MS Navision.

Телефония: АТС Panasonic, Altigen, Cisco Unified Call Manager.

Серверы виртуальных машин: VMWare, Hyper-V Server.

Системы резервного копирования: Symantec Backup Exec, BrightStor ArcServ Backup.

Активное сетевое оборудования: Cisco, Nortel, Allied TeleSyn, LinkSys, ZyXEL, D-Link, Draytek.

Обеспечение сетевой безопасности: разграничение доступа, антивирусная защита, брандмауэр, объединение филиалов в единую безопасную сеть, защита построение и сетей Wi-Fi.

Сборка, настройка серверов: HP, Dell, IBM, Kraftway, DEPO, SuperMicro.

Антивирусная/антиспам защита: Kaspersky Total Security, Symantec Antivirus Corporate Edition, Symantec Mail Security, IronPort C100-160, TrendMicro InterScan Messaging Security v.7.0, Open Relay Filter Enterprise и др.

Установка и обслуживание программного обеспечения: MS Office, Adobe Photoshop/Illustrator, Corel Draw, AutoCad, продукты 1С (платформы 7.7 и 8.x), клиент-банковские системы и др.

Базы данных: проектирование и разработка реляционных БД, оптимизация хранимых процедур и запросов T-SQL.

Ремонт и модернизация компьютеров.

Проектирование, монтаж и настройка локальной компьютерной сети.

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения и безопасности (СКУД).

Поддержка пользователей.

Закупка оборудования на выгодных условиях.