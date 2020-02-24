zn1p

Степан zn1p

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить платные статьи с бирж

    $55

    Необходимо обработать 5 заявок на размещение платных статей на новостном сайте. Задача включает получение токена ОРД, размещение готовых текстов или заказ написания на бирже, загрузку ссылки с результатом и внесение правок по запросу заказчика. Оплата составляет 10% от стоимости размещенной статьи.

    Размещение статей
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать аналог liveuamap.com на Wordpress

    Требуется разработка аналога сайта liveuamap.com на платформе Wordpress с минимальным функционалом. Нужно реализовать карту, возможность делать отметки со ссылками на источники информации и отмечать контролируемые области. Предпочтительно использовать готовые модули для упрощения процесса разработки.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Drupal 7: скрыть картинки у старых материалов

    Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.

    DrupalPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить сайт юридической тематики (30 статей)

    Требуется наполнить сайт юридической тематики 30 новостями объемом 1500-3000 знаков. Уникальность статей должна составлять 90% по content-watch. Оформление на Wordpress, 2-3 статьи в день. Желательно наличие юридического образования у исполнителя.

    WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить канал Дзен 30 статьями о соцсети Тикток

    $200

    Необходимо наполнить канал Дзен тридцатью статьями о соцсети ТикТок. Необходимо публиковать по одной статье каждый день. Оплата: базовые 50р за статью + оплата 15-30р за каждые 1000 дочитываний. Полные условия можете найти в презентации https://docs.google.com/presentation/d/1mkGTGUfNixtQmW5eK5TpcnXyHnbu7WlFzR3pcWPrR3Y ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 30 новостей о звездах Instagram

    Необходимо наполнить сайт тридцатью новостями о звездах в инстаграме. Пример новости: https://lenta.ru/news/2020/02/24/mustache/ То есть, нужно взять свежий (не позднее недели) пост какой-то знаменитости, описать что там происходит, добавить реакцию подписчиков на этот пост, дописать небольшую предысторию. Также ...

    Рерайтинг71 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить 30 материалов с видео-вставками

    Есть 30 текстов по ютуб-видео, их необходимо оформить. Для этого: 1) загружаем текст в админку сайта на Wordpress, прописываем заголовок; 2) скачиваем ютуб-видео, по которому писался материал, вырезаем из него необходимые кусочки видео ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить 30 материалов с видео-вставками

    Есть 30 текстов по ютуб-видео, их необходимо оформить. Для этого: 1) загружаем текст в админку сайта на Wordpress, 2) скачиваем ютуб-видео, по которому писался материал, вырезаем из него необходимые кусочки видео (таймкоды указаны ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Составить 30 подборок видеороликов из Tik-Tok с описанием

    Необходимо наполнить сайт тридцатью подборками видеороликов из Tik Tok с описанием. Берете тему, например, какой-нибудь новый челлендж (ищется через запрос tiktok challenge, смотрим в google news). Например, челлендж пройти мимо мужа голой и снять сего ...

    Рерайтинг37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 30 новостей о звездах Instagram

    $25

    Необходимо наполнить сайт тридцатью новостями о звездах в инстаграме. Пример новости: https://lenta.ru/news/2020/02/24/mustache/ То есть, нужно взять свежий (не позднее недели) пост какой-то знаменитости, описать что там происходит, добавить реакцию подписчиков на этот пост, дописать небольшую предысторию. ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изложить содержание 30 ютуб-видео

    Есть ряд ютуб видео (от 10 до 90 минут), нужно посмотреть их (можно на х2 скорости) и вкратце изложить содержание этого видео, подробно описывая интересные моменты, а также приложить таймкоды (3-4 штуки) ярких моментов из ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести c англ на рус и разместить 30 материалов с boredpanda.com

    $50

    Требуется перевести 30 материалов с английского языка на русский и опубликовать получившийся текст с картинками на сайте (движок Ghost, процесс публикации интуитивно понятен). При желании возможно дальнейшее сотрудничество. Пример публикации: https://www.boredpanda.com/famous-people-descendants/  Оплата за ...

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент-менеджер разместить и оформить 300 статей на медицинском блоге

    $460

    Требуется контент-менеджер разместить и оформить 300 статей на медицинском блоге на Wordpress. 100 рублей за одну статью. В день нужно размещать 5 статей. Что требуется: 1) Работа с авторами идет на бирже etxt ...

    WordPress
    Наполнение сайтов62 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер вычитать, опубликовать и оформить 200 мед.статей

    Требуется контент-менджер разместить и оформить 200 статей на медицинском блоге на вордпрессе. Что требуется: 1) заходите на etxt, я туда буду подбрасывать заказы, заходите в заказ и выбираете лучшего исполнителя 2) проверяете ...

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать и разместить на сайте 150 статей медицинской тематики

    $250

    Требуется отредактировать 150 статей медицинской тематики по мере выписывания ядра. Оплата идет 100р за текст. В день идет 2-5 текстов. Схема работы такая: я даю готовые ТЗ, вы размещаете их на etxt, выбираете исполнителя, проверяете текст на ...

    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редактор текстов на медицинский сайт отредактировать 150 статей

    $250

    Требуется редактор текстов на медицинский сайт отредактировать 150 сататей по мере выписывания ядра. Схема работы такая: я даю готовые ТЗ, вы размещаете их на etxt, выбираете исполнителя, проверете текст на соответствие ТЗ, загружаете на сайт, ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать дизайн для медицинского сайта

    Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта медицинской тематики. Нужны главная страница, страница раздела и страница самой статьи. Так как потом будет адаптивная верстка, то также нужны варианты страниц в разрешениях 320, 480 и ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер на медицинский сайт на Wordpress

    Добрый день, Нужен контент-менеджер оформить 300 статей на медицинском сайте на wordpress. Статьи (4-7т. знаков) будут выдаваться постепенно, до 5 в день, 40р за штуку. Необходимо: 1) отформатировать статью (выделить подзаголовки, списки, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
$100
10 баллов
8 лет назад
Контент-менеджер на медицинский сайт на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик! Детальное ТЗ, при возникновение вопросов - подробный ответ и что не мало важно - оперативно! Оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Оперативное выполнение четко по ТЗ, рекомендую.
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