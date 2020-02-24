Необходимо обработать 5 заявок на размещение платных статей на новостном сайте. Задача включает получение токена ОРД, размещение готовых текстов или заказ написания на бирже, загрузку ссылки с результатом и внесение правок по запросу заказчика. Оплата составляет 10% от стоимости размещенной статьи.
- $55Наполнение сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка аналога сайта liveuamap.com на платформе Wordpress с минимальным функционалом. Нужно реализовать карту, возможность делать отметки со ссылками на источники информации и отмечать контролируемые области. Предпочтительно использовать готовые модули для упрощения процесса разработки.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить сайт юридической тематики 30 новостями объемом 1500-3000 знаков. Уникальность статей должна составлять 90% по content-watch. Оформление на Wordpress, 2-3 статьи в день. Желательно наличие юридического образования у исполнителя.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Необходимо наполнить канал Дзен тридцатью статьями о соцсети ТикТок. Необходимо публиковать по одной статье каждый день. Оплата: базовые 50р за статью + оплата 15-30р за каждые 1000 дочитываний. Полные условия можете найти в презентации https://docs.google.com/presentation/d/1mkGTGUfNixtQmW5eK5TpcnXyHnbu7WlFzR3pcWPrR3Y ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо наполнить сайт тридцатью новостями о звездах в инстаграме. Пример новости: https://lenta.ru/news/2020/02/24/mustache/ То есть, нужно взять свежий (не позднее недели) пост какой-то знаменитости, описать что там происходит, добавить реакцию подписчиков на этот пост, дописать небольшую предысторию. Также ...Рерайтинг71 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть 30 текстов по ютуб-видео, их необходимо оформить. Для этого: 1) загружаем текст в админку сайта на Wordpress, прописываем заголовок; 2) скачиваем ютуб-видео, по которому писался материал, вырезаем из него необходимые кусочки видео ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 30 текстов по ютуб-видео, их необходимо оформить. Для этого: 1) загружаем текст в админку сайта на Wordpress, 2) скачиваем ютуб-видео, по которому писался материал, вырезаем из него необходимые кусочки видео (таймкоды указаны ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо наполнить сайт тридцатью подборками видеороликов из Tik Tok с описанием. Берете тему, например, какой-нибудь новый челлендж (ищется через запрос tiktok challenge, смотрим в google news). Например, челлендж пройти мимо мужа голой и снять сего ...Рерайтинг37 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо наполнить сайт тридцатью новостями о звездах в инстаграме. Пример новости: https://lenta.ru/news/2020/02/24/mustache/ То есть, нужно взять свежий (не позднее недели) пост какой-то знаменитости, описать что там происходит, добавить реакцию подписчиков на этот пост, дописать небольшую предысторию. ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть ряд ютуб видео (от 10 до 90 минут), нужно посмотреть их (можно на х2 скорости) и вкратце изложить содержание этого видео, подробно описывая интересные моменты, а также приложить таймкоды (3-4 штуки) ярких моментов из ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется перевести 30 материалов с английского языка на русский и опубликовать получившийся текст с картинками на сайте (движок Ghost, процесс публикации интуитивно понятен). При желании возможно дальнейшее сотрудничество. Пример публикации: https://www.boredpanda.com/famous-people-descendants/ Оплата за ...Переводы32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $460
Требуется контент-менеджер разместить и оформить 300 статей на медицинском блоге на Wordpress. 100 рублей за одну статью. В день нужно размещать 5 статей. Что требуется: 1) Работа с авторами идет на бирже etxt ...Наполнение сайтов62 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менджер разместить и оформить 200 статей на медицинском блоге на вордпрессе. Что требуется: 1) заходите на etxt, я туда буду подбрасывать заказы, заходите в заказ и выбираете лучшего исполнителя 2) проверяете ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется отредактировать 150 статей медицинской тематики по мере выписывания ядра. Оплата идет 100р за текст. В день идет 2-5 текстов. Схема работы такая: я даю готовые ТЗ, вы размещаете их на etxt, выбираете исполнителя, проверяете текст на ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Требуется редактор текстов на медицинский сайт отредактировать 150 сататей по мере выписывания ядра. Схема работы такая: я даю готовые ТЗ, вы размещаете их на etxt, выбираете исполнителя, проверете текст на соответствие ТЗ, загружаете на сайт, ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта медицинской тематики. Нужны главная страница, страница раздела и страница самой статьи. Так как потом будет адаптивная верстка, то также нужны варианты страниц в разрешениях 320, 480 и ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Нужен контент-менеджер оформить 300 статей на медицинском сайте на wordpress. Статьи (4-7т. знаков) будут выдаваться постепенно, до 5 в день, 40р за штуку. Необходимо: 1) отформатировать статью (выделить подзаголовки, списки, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад