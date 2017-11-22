Редактор-корректор, литературный редактор

Высшее филологическое образование (квалификация - филолог, преподаватель, специалист по литературно-редакционной деятельности). Красный диплом Белорусского государственного университета. Опыт работы учителем и репетитором белорусского языка - четыре года, редактором и корректором (в основном с русским языком) - два года. В зависимости от задачи также могу работать с английским, польским, украинским языками.