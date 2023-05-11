Начинающий Front End Developer

Юрий Крамар

страна Украина

город Харьков

возраст 25 лет

начинающий frontend developer

знания: html/css, js, bootstrap, sass/scss, Gulp, figma, photoshop, gitHub

Люблю пообщаться, узнать что-то новое, учится, увлекаюсь спортом так что если вы в одном городе со мной и вас интересует не только деловые нюансы :) можем погонять в мяч ;)