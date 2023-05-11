zo_webdew

Юрий zo_webdew

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Начинающий Front End Developer
  • Юрий Крамар
  • страна Украина
  • город Харьков
  • возраст 25 лет
  • начинающий frontend developer
  • знания: html/css, js, bootstrap,  sass/scss, Gulp, figma, photoshop, gitHub
Люблю пообщаться, узнать что-то новое, учится,  увлекаюсь спортом так что если вы в одном городе со мной и вас интересует не только деловые нюансы :) можем погонять в мяч ;)  