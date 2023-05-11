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Юрий
zo_webdew
zo_webdew
29 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Начинающий Front End Developer
Юрий Крамар
страна Украина
город Харьков
возраст 25 лет
начинающий frontend developer
знания: html/css, js, bootstrap, sass/scss, Gulp, figma, photoshop, gitHub
Люблю пообщаться, узнать что-то новое, учится, увлекаюсь спортом так что если вы в одном городе со мной и вас интересует не только деловые нюансы :) можем погонять в мяч ;)
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