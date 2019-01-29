Контекстная реклама РСЯ
Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс. Что я предлагаю:
1. Создание и настройка рекламной кампании(геотаргетинг, временной таргетинг, корректировка ставок по устройствам).
2. Подбор горячих ключевых фраз и написание эффективных объявлений.
3. Работа с Яндекс Метрикой и последующая оптимизация Рекламной Кампании.
4. Простановка UTM-меток для всех ссылок
5. Создание визитки + использование всех расширений (быстрые ссылки, уточнения, релевантной отображаемой ссылки и т. д).
Действие аккаунта приостановлено!