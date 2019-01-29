Контекстная реклама РСЯ

Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс. Что я предлагаю:

1. Создание и настройка рекламной кампании(геотаргетинг, временной таргетинг, корректировка ставок по устройствам).

2. Подбор горячих ключевых фраз и написание эффективных объявлений.

3. Работа с Яндекс Метрикой и последующая оптимизация Рекламной Кампании.

4. Простановка UTM-меток для всех ссылок

5. Создание визитки + использование всех расширений (быстрые ссылки, уточнения, релевантной отображаемой ссылки и т. д).