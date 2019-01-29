zobov61

Дмитрий Зобов zobov61

 
62 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контекстная реклама РСЯ

 Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс. Что я предлагаю:

1. Создание и настройка рекламной кампании(геотаргетинг, временной таргетинг, корректировка ставок по устройствам).

2. Подбор горячих ключевых фраз и написание эффективных объявлений. 

3. Работа с Яндекс Метрикой и последующая оптимизация Рекламной Кампании. 

4. Простановка UTM-меток для всех ссылок

5. Создание визитки + использование всех расширений (быстрые ссылки, уточнения, релевантной отображаемой ссылки и т. д).

Рекламная кампания