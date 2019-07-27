zoftuz

Асрор Закиров zoftuz

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Меня зовут Асрор Закиров. В сфере разработки программного обеспечения работаю уже более 12 лет. 

Готов приступить к разработке интересных и перспективных программных проектов, реализуемых с использованием современных технологий программирования, в частности, PHP7 (Yii2, Phalcon, Laravel), C # (.NET Core, ASP.NET Core, RabbitMQ, SimpleInjector, EF Core), JavaScript (Node. Js, Vue.js, vue-native.io, Electron.js, jQuery), Java (Spring Framework, Hibernate, GWT), база данных (Oracle, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra). 

Имею большой опыт работы с зарубежными (USA, Canada, Italy, China, Russia, Ukraine) и национальными Узбекскими компаниями. 