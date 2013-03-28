Нужно реализовать многопоточный чекер + парсер с поддержкой прокси. Подробности в тз
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $2Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать или отредактировать шаблон для WordPress. Конечный вариант должен выглядеть 1 в 1 как на картинке прикрепленной к проекту. Из часто задаваемых вопрос: 1. Сайта, где бы был такой дизайн, нет 2. Из материалов есть только ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработка логотипа и разработка фирменного стиля для компании специализирующейся на авто оптике.Фирменный стиль11 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт на котором будут размещены данные о предстоящих матчах, поиск по прошедшим матчам из архива. Полное описание прикрепил к проекту. Дизайн сайта не нужен, только программный код и парсинг.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется программист для создания и дальнейшей доработки чекера + грабера под определенные нужды. Вкратце о программе. Грабер должен извлекать определенную строчку из почты, а чекер проверять правильно ли все работает. Подробное описание проекта отправлю выбранному исполнителю. Из ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно внести изменения и доработки в интернет магазин на CMS Magento. Изменения касаются внешних и функциональных модулей магазина. Подробное описание отправлю лсИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В устной форме это так выглядит, перехожу на сайт меня редиректит на другой сайт где форма авторизации, я ввожу данные и нажимаю войти, эти данные сохраняются в бд и меня перекидывает дальше. Но если я ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно объединить базу данных и форму входа на сайте, организовать аналог клоакинга, может это можно назвать другим словом, но так понятнее. И немного мелочей связанных настройкой всего этого.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно перевести несколько кусков деловой переписки.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать программу для сортировки отчетов. Сами отчеты находятся в txt в последовательном виде. Требуется сортировка по определенным критериям. Оставляйте контакт для связи и примерную сумму за выполнение работы.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно доделать существующий грабер на python, заменить не рабочие библиотеки и немного изменить алгоритм грабинга, а также скомпилировать его в exe.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно доделать существующий грабер на python, а именно добавить многопоточность и поддержку прокси, а также скомпилировать его в exe.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен простенький чекер World of Tanks. Основная функция это авторизация на сайте и грабинг информации от туда.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Работа на 10 минут. Нужно прикрутить php скрипт регистрации к форме регистрации на сайте, записываться данные должны в mysql.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад