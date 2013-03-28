zohananet

Александр zohananet

 
37 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ILSITSolution
Андрей 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
65 отзывов(-2)
$35
10 баллов
10 лет назад
Настройка скриптов на сайте
Отличный заказчик, который предоставил внятное объяснение того, что необходимо сделать и достойно оплатил работу, за что отдельное спасибо. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Работа была выполнена быстро, качественно и за очень короткий срок(буквально пару часов). С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевод с русского на английский
Работой остался доволен. Спасибо.
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
TopCoders
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Программа для сортировки отчетов
Понятная задача, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Работа выполнена быстро и качественно, приятно иметь дело с специалистом!
Ответный отзыв
smant
Антон 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка грабера на python
Всегда на связи, быстрая оплата. Всё отлично
Бог pythonА, сделал работу очень быстро и качественно. Профессионал своего дела!
Ответный отзыв