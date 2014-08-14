Копирайтер. Написание статей

Копирайт, рерайт. Написание статей на различную тематику.

Есть опыт работы:

-Интернет магазин строительных материалом и инструментов.

-Интернет магазины (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки) Статьи к брендам, категориям и описание к товарам.

-Составление и описание рецептов блюд с картинками и без.

Высшее образование (ДНУ им. О.Гончара, факультет психологии)

Оплата за выполненную работу ежедневно (по факту) или еженедельно, на банковскую карту.

Копирайт с уникальностью выше 95-97% стараюсь довести до 100%