Копирайтер. Написание статей
Копирайт, рерайт. Написание статей на различную тематику.
Есть опыт работы:
-Интернет магазин строительных материалом и инструментов.
-Интернет магазины (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки) Статьи к брендам, категориям и описание к товарам.
-Составление и описание рецептов блюд с картинками и без.
Высшее образование (ДНУ им. О.Гончара, факультет психологии)
Оплата за выполненную работу ежедневно (по факту) или еженедельно, на банковскую карту.
Копирайт с уникальностью выше 95-97% стараюсь довести до 100%