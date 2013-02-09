zokeret

Владимир zokeret

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Создать одностроничник с подключением голосования вконтакте

    Доброго дня! Необходимо создать сайт на php чтобы генерация страниц была по шаблонам. Фоновый рисунок карта России, градиентно залитая цветом флага. За картой светло-серый фон. В центре нужно подключить голосование из паблика ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер для сайта о жилье

    $50

    Баннер для сайта о жилье Требуется баннер для сайта о жилье Адрес сайта скажу в личке В баннере необходимо отразить счастливую семью на фоне квартиры, дома. ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимы уникальные тексты от юриста

    $50

    Здравствуйте! Необходимы уникальные тексты от человека, имеющего юридическое образование. Тематика юридическая по жилью с обоснованием позиций в тексте ссылками на нормы действующего законодательства России (Жилищный кодекс). Оплачу Ядом. С уважением, Владимир.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать тему для Blogger

    $50

    Техническое задание для блога об аргентинском танго на платформе Blogger. Основной шаблон, в который надобно вносить изменения Country-Side. Картинку в шапке необходимо заменить на что-то из аргентинского танго, чтобы картинка была длиной во ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с голосованием за фотографии через соц сети.

    Сайт с голосованием за фотографии через соц сети. Суть сайта: пользователь отправляет изображение через форму отправки изображения (и вводит капчу, имя и фамилию, телефон, ссылку на странице в соц сети, чтобы с ним можно ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реклама о курсах аргентинского танго для журнала

    $50

    Реклама о курсах аргентинского танго для журнала. Требуется сделать картинку для размещения в журнале (размер 1/2 листа A5). Тематика: аргентинское танго, с необычным шрифтом (в стиле 1930-ых).

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи об аргентинском танго (в т.ч. техника)

    Для сайта об аргентинском танго требуются копирайтеры для написания уникального контента. История аргентинского танго, аргентинское танго в России, кто приезжает в Россию и даёт мастер-классы, техника аргентинского танго и т.д.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт о танго

    $100

    Требуется создать сайт о танго. Дизайн: Цветовая схема как в современных цветных фильмах о 1930-ых, эпоха джаза, буржуазия 1930-ых и тд. Вот образец цветовой схемы http://www.tangoclub.co.nz/pics/golden_age_tango_b... (светлые пастельные тона, не ...

    MySQLPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Необходимы уникальные тексты от юриста
Четкая постановка задачи, своевременные проверка и расчет, вежливое общение по проекту, без лишних слов, интересная задача. Мои рекомендации.
С Наталией приятно работать, текст легко читается и лаконично написан.
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Статьи об аргентинском танго (в т.ч. техника)
С Владимиром было приятно работать, с оплатой и постановкой задач все отлично.
Статьи очень хорошие.
Ответный отзыв
shaark7777
Денис 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт о танго
MySQLPHPWordPress
Отличный заказчик. Все четко и по ТЗ
Я остался доволен сотрудничеством. Денис сделал все быстро и четко, как указано в ТЗ.
Ответный отзыв