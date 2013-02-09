Доброго дня! Необходимо создать сайт на php чтобы генерация страниц была по шаблонам. Фоновый рисунок карта России, градиентно залитая цветом флага. За картой светло-серый фон. В центре нужно подключить голосование из паблика ...
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Баннер для сайта о жилье Требуется баннер для сайта о жилье Адрес сайта скажу в личке В баннере необходимо отразить счастливую семью на фоне квартиры, дома. ...Баннеры23 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте! Необходимы уникальные тексты от человека, имеющего юридическое образование. Тематика юридическая по жилью с обоснованием позиций в тексте ссылками на нормы действующего законодательства России (Жилищный кодекс). Оплачу Ядом. С уважением, Владимир.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Техническое задание для блога об аргентинском танго на платформе Blogger. Основной шаблон, в который надобно вносить изменения Country-Side. Картинку в шапке необходимо заменить на что-то из аргентинского танго, чтобы картинка была длиной во ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт с голосованием за фотографии через соц сети. Суть сайта: пользователь отправляет изображение через форму отправки изображения (и вводит капчу, имя и фамилию, телефон, ссылку на странице в соц сети, чтобы с ним можно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
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Реклама о курсах аргентинского танго для журнала. Требуется сделать картинку для размещения в журнале (размер 1/2 листа A5). Тематика: аргентинское танго, с необычным шрифтом (в стиле 1930-ых).Наружная реклама21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для сайта об аргентинском танго требуются копирайтеры для написания уникального контента. История аргентинского танго, аргентинское танго в России, кто приезжает в Россию и даёт мастер-классы, техника аргентинского танго и т.д.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Требуется создать сайт о танго. Дизайн: Цветовая схема как в современных цветных фильмах о 1930-ых, эпоха джаза, буржуазия 1930-ых и тд. Вот образец цветовой схемы http://www.tangoclub.co.nz/pics/golden_age_tango_b... (светлые пастельные тона, не ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад