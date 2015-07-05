zolotaya_m

Рерайтер/копирайтер/сео-оптимизатор/контент-менеджер

Вам нужна статья с "изюминкой"? Вы соскучились по красивому стилю изложения? Надоело отплевываться от не уникальных и безграмотных текстов?

После того, как я выполню ваш заказ, вы скажете: "Да ведь это то, что нужно!". Пишите - не пожалеете! Каждая статья для меня - это целый мир: прекрасный, удивительный и загадочный, который я готова открыть для вас.

Профессиональные навыки:

- уникализация статей – перед сдачей заказа всегда проверяю текст по нескольким программам;

- написание рекламных статей, текстов-описаний товаров, обзорных материалов, информативных статей на широкий спектр тематик;

- маркетинговые и продающие тексты – с учетом целевой аудитории, специфики продукции, основ PR;

- написание художественных текстов, поздравлений, стихов;

- написание сео-текстов для продвижения сайтов, красивое наполнение текста даже нестандартными ключевыми фразами, составление семантического ядра сайта;

- составление коммерческих предложений, рекламных объявлений, пресс-релизов, наименований и слоганов.

Темы, в которых я разбираюсь:

• экономика – высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;

• юриспруденция – прохождение юридических курсов по гражданскому праву;

• строительство, ремонт, ландшафтный дизайн – одна из самых распространенных тематик, на которую мне приходилось писать: сотни написанных статей позволили изучить тему досконально;

• автомобили – одно из моих серьезных увлечений;

• путешествия и туризм – опыт работы в сфере позволяет хорошо разбираться в теме. Также, есть собственный сайт на туристическую тематику, который регулярно пополняется статьями моего авторства;

• электронные сигареты, кальяны, табачная продукция – опыт работы в сфере, наполнение нескольких сайтов;

• эзотерика - еще одно давнее увлечение;

• IT-тематика – дополнительно занимаюсь созданием и раскруткой сайтов, написанием анкоров и мета-данных для страниц.

Внимательно изучаю и учитываю все пожелания заказчика. С удовольствием возьмусь за объемные заказы или комплексное наполнение вашего сайта. Готова к изучению новых тематик.

Если я подаю заявку на ваш заказ – значит, я выполню его качественно, с соблюдением всех указанных требований и в срок.