Анна Подолина zolotoi_drakonzolotoi_drakon
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Реклама в каталог "Все для свадьбы"154 просмотра
- MILANO111 просмотров
3D-графика
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Интерьеры и Экстерьеры
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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