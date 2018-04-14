zolotoreffs

Сергей zolotoreffs

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сценарий для видео на ютуб

    Нужен креативный сценарий для ролика. Хронометраж 2 минуты. Подробности в личных сообщениях при выборе исполнителя. Оплата по факту. Цену предлагайте свою

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер

    Привет. Нужно один сайт парсить, но там контент генерируется javascript'ом. При загрузке страницы сразу подгружаются данные (их и нужно спарсить). Если просмотреть исходный код страницы, то данных там нет. Понятно, что ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта знакомств

    Привет, надо сделать дизайн сайта знакомств. Подробное ТЗ вышлю уже в личной переписке при выборе исполнителя. Оплата по факту, цены предлагайте свои

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

mustazhap
Рустем 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
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Joomla
Грамотный заказчик! Все понимает, и дает четкие задачи.
Рустем отлично справился с заданием. Рекомендую
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