zolotoreffs

Нужен креативный сценарий для ролика. Хронометраж 2 минуты. Подробности в личных сообщениях при выборе исполнителя. Оплата по факту. Цену предлагайте свою
Сценарии10 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужен креативный сценарий для ролика. Хронометраж 2 минуты. Подробности в личных сообщениях при выборе исполнителя. Оплата по факту. Цену предлагайте свою
Необходимо перевесрстать одну страницу (Landing Page) под Joomla. Оплата по факту
Привет. Нужно один сайт парсить, но там контент генерируется javascript'ом. При загрузке страницы сразу подгружаются данные (их и нужно спарсить). Если просмотреть исходный код страницы, то данных там нет. Понятно, что ...
Привет, надо сделать дизайн сайта знакомств. Подробное ТЗ вышлю уже в личной переписке при выборе исполнителя. Оплата по факту, цены предлагайте свои