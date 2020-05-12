zomgtehrei

IT-cпециалист, программист, настройка ПО, 1С, HTML, Bitrix24, Бизнес-процессы, копирайтинг

Высшее Техническое образование "Информатика и вычислительная техника".

Владею языками С#, C++, HTML, Delphi.

Помогу как с учебными работами, так и с более серьезными проектами.

Разбираюсь в технике, так же программирую микроконтроллеры.

Пишу под ключ бизнес-процессы в BITRIX24, так же настраиваю CRM.

Усидчивый и исполнительный!

Ваше задание будет готово в обговоренный срок!