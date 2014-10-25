zonclayv

Олег zonclayv

 
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

РАЗРАБОТКА WEB-САЙТОВ:

Сайт-визитка

Промо-сайт

Интернет-каталог

Корпоративный сайт

Интернет портал

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РАЗРАБОТКА СКРИПТОВ:

Разработка, отладка PHP-скрипта

Разработка, отладка JavaScript-сценариев

Помощь в написание скрипта

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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Поддержка и сопровождение проекта

Проектирование баз данных

Регистрация домена и на хостинге

PHPJavascriptСайт-визитка
Портфолио