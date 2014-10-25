РАЗРАБОТКА WEB-САЙТОВ:
Сайт-визитка
Промо-сайт
Интернет-каталог
Корпоративный сайт
Интернет портал
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РАЗРАБОТКА СКРИПТОВ:
Разработка, отладка PHP-скрипта
Разработка, отладка JavaScript-сценариев
Помощь в написание скрипта
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Поддержка и сопровождение проекта
Проектирование баз данных
Регистрация домена и на хостинге
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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