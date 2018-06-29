Зоненберг Александр Леонидович
Мобильный телефон:
+7 (926) 464-76-57
E-mail:
Личная информация
Город проживания:
Москва
Уровень образования:
Высшее
Дата рождения:
18 августа 1950 г.
Пол:
Мужской
Семейное положение:
Женат, дети есть
Опыт работы
Период работы:
С сентября 2003 года по настоящее время
Должность:
Главный специалист-инженер (Полная занятость)
Название организации:
ОАО ЦНИИЭП жилища, г. Москва
Проектирование жилых и общественных зданий.
Должностные обязанности и достижения:
Расчеты конструкций зданий по прочности, деформациям, по образованию и раскрытию
трещин, а также на устойчивость против прогрессирующего обрушения.
Разработка специальных технических условий на проектирование уникальных
объектов, высотных зданий.
Период работы:
С декабря 1991 по сентябрь 2003 года
Должность:
Начальник испытательной лаборатории (Полная занятость)
Название организации:
ОАО "Мовен", г. Москва
Проектирование, испытания и производство воздуходувной техники.
Должностные обязанности и достижения:
Теоретические и экспериментальные исследования прочности и жесткости конструкций
вентиляторов при статических и динамических нагрузках (вибрационных,
импульсивных, сейсмических). Разработка прикладных компьютерных программ.
Расчеты с использованием конечноэлементных комплексов "ДИАНА",
"РУСЬ". Разработка программ и методик испытаний вентиляторов на
различные виды механических и климатических воздействий.
Период работы:
С февраля 1978 по декабрь 1991 года
Должность:
Научный сотрудник (Полная занятость)
Название организации:
МНИИТЭП, г. Москва
Типовое и экспериментальное проектирование домов в г. Москве
Должностные обязанности и достижения:
Теоретические и экспериментальные исследования прочности и жесткости строительных
конструкций при статических и динамических нагрузках. Расчеты с
использованием конечноэлементных комплексов "ЛИРА",
"ПЛАНК", "ДИАНА" (в т. ч. с использованием
суперэлементов). Разработка прикладных компьютерных программ для расчета и
обработки результатов испытаний строительных конструкций. Переводы на русский
язык международных и зарубежных стандартов на испытания строительных
конструкций.
Период работы:
С декабря 1974 по декабрь 1977 года
Должность:
Аспирант по кафедре "Строительная механика" (Полная занятость)
Название организации:
МИСИ, г. Москва
Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева
Должностные обязанности и достижения:
Проведение практических занятий по строительной механике. Обучение и подготовка к защите кандидатской диссертации по теме "Переходные
волновые процессы в стержнях".
Кандидатский минимум по философии, французскому языку, строительной механике.
Период работы:
С сентября 1972 по декабрь 1974 года
Должность:
Старший инженер (Полная занятость)
Название организации:
МНИИТЭП, г. Москва
Типовое и экспериментальное проектирование домов в г. Москве
Должностные обязанности и достижения:
Конструкторские и расчетные работы
Образование
Учебное заведение:
Московский государственный строительный университет, г. Москва
Дата окончания:
Июнь 1972 года
Факультет:
ПГС, группа теории сооружений
Специальность:
Инженер-строитель
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Базовый
Французский язык:
Разговорный
Компьютерные навыки и знания:
Конечноэлементные комплексы "Лира", "Диана".
Разработка прикладных программ.
Владею Word, Excel, Mathcad.
Уровень владения компьютером:
Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Наличие водительских прав:
Категория B
Репетиторский стаж
С 1975 г. ( высшая математика, теоретическая механика, сопромат, строительная механика,
железобетонные конструкции, металлические конструкции )
Ваши занятия в свободное время:
Французский язык
Математика
Музыка