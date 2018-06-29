zonenb

Зоненберг Александр Леонидович

Мобильный телефон:

+7 (926) 464-76-57

E-mail:

[email protected]

Личная информация

Город проживания:

Москва

Уровень образования:

Высшее

Дата рождения:

18 августа 1950 г.

Пол:

Мужской

Семейное положение:

Женат, дети есть

Опыт работы

Период работы:

С сентября 2003 года по настоящее время

Должность:

Главный специалист-инженер (Полная занятость)

Название организации:

ОАО ЦНИИЭП жилища, г. Москва

Проектирование жилых и общественных зданий.

Должностные обязанности и достижения:

Расчеты конструкций зданий по прочности, деформациям, по образованию и раскрытию

трещин, а также на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

Разработка специальных технических условий на проектирование уникальных

объектов, высотных зданий.

Период работы:

С декабря 1991 по сентябрь 2003 года

Должность:

Начальник испытательной лаборатории (Полная занятость)

Название организации:

ОАО "Мовен", г. Москва

Проектирование, испытания и производство воздуходувной техники.

Должностные обязанности и достижения:

Теоретические и экспериментальные исследования прочности и жесткости конструкций

вентиляторов при статических и динамических нагрузках (вибрационных,

импульсивных, сейсмических). Разработка прикладных компьютерных программ.

Расчеты с использованием конечноэлементных комплексов "ДИАНА",

"РУСЬ". Разработка программ и методик испытаний вентиляторов на

различные виды механических и климатических воздействий.

Период работы:

С февраля 1978 по декабрь 1991 года

Должность:

Научный сотрудник (Полная занятость)

Название организации:

МНИИТЭП, г. Москва

Типовое и экспериментальное проектирование домов в г. Москве

Должностные обязанности и достижения:

Теоретические и экспериментальные исследования прочности и жесткости строительных

конструкций при статических и динамических нагрузках. Расчеты с

использованием конечноэлементных комплексов "ЛИРА",

"ПЛАНК", "ДИАНА" (в т. ч. с использованием

суперэлементов). Разработка прикладных компьютерных программ для расчета и

обработки результатов испытаний строительных конструкций. Переводы на русский

язык международных и зарубежных стандартов на испытания строительных

конструкций.

Период работы:

С декабря 1974 по декабрь 1977 года

Должность:

Аспирант по кафедре "Строительная механика" (Полная занятость)

Название организации:

МИСИ, г. Москва

Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева

Должностные обязанности и достижения:

Проведение практических занятий по строительной механике. Обучение и подготовка к защите кандидатской диссертации по теме "Переходные

волновые процессы в стержнях".

Кандидатский минимум по философии, французскому языку, строительной механике.

Период работы:

С сентября 1972 по декабрь 1974 года

Должность:

Старший инженер (Полная занятость)

Название организации:

МНИИТЭП, г. Москва

Типовое и экспериментальное проектирование домов в г. Москве

Должностные обязанности и достижения:

Конструкторские и расчетные работы

Образование

Учебное заведение:

Московский государственный строительный университет, г. Москва

Дата окончания:

Июнь 1972 года

Факультет:

ПГС, группа теории сооружений

Специальность:

Инженер-строитель

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Базовый

Французский язык:

Разговорный

Компьютерные навыки и знания:

Конечноэлементные комплексы "Лира", "Диана".

Разработка прикладных программ.

Владею Word, Excel, Mathcad.

Уровень владения компьютером:

Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Наличие водительских прав:

Категория B

Репетиторский стаж

С 1975 г. ( высшая математика, теоретическая механика, сопромат, строительная механика,

железобетонные конструкции, металлические конструкции )

Ваши занятия в свободное время:

Французский язык

Математика

Музыка