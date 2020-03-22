Иллюстратор

От сервиса фриланса я хочу начала своей карьеры. Небольшие заказы, которые помогут набрать портфолио иллюстратора или дизайнера.

Я не работал штатно ни в одной компании, связанной с этой сферой. Свои иллюстрации я реализую другим способом - печатаю в типографии блокноты с собственной обложкой и несу в магазины, которые могут их продать. Сейчас они есть в Петербурге - в "Лавке художника" на Невском, 8, и в арт-центре "Пушкинская, 10", где, кроме того, месяц, с ноября по декабрь, находилась выставка моих иллюстраций "Ещё одно зеркальное стекло". https://p-10.ru/exhibition/eshhjo-odno-zerkalnoe-steklo/

Также блокноты продаются на российском сайте по продаже блокнотов и скетчбуков Indinotes.com

Сделал дизайн для группы ВК мистического интерактивного театра - шапка, иконки товаров.

Как же без портфолио, кстати?

https://www.behance.net/zonk197a6fa

Однако мне бы хотелось найти более-менее постоянную работу, связанную со сферой дизайна или искусства. Я умею работать в фотошопе, иллюстраторе и adobe premiere. Если для необходимой вам должности нужно освоить другие инструменты - я готов. То есть, действительно, мне интересно всё, что так или иначе связано с дизайном и визуальной культурой в целом, а с изучением нового справлюсь легко. Так что пишите, обсудим)