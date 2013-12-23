zoomer1982

Е-mail: [email protected]
Профессиональные навыки:
• Visual C# .NET
• WPF
• WCF
• WinForms
• Web services
• Win services
• ADO.NET
• Crystal Reports
• VisualSVN
• T-SQL (InterBase, FireBird, MS SQL)
• Программирование видео/аудио приложений.
Знание языков:
Украинский, русский - родной
Английский – Upper Intermediate, технический английский.
Личные качества:
• аналитические способности
• умение решать инженерные нестандартные задачи
• целеустремленность и ответственность
• умение находить компромисс
• коммуникабельность
• креативное мышление
• пунктуальность, аккуратность, добросовестность
Увлечения:
Современные информационные технологии, нумизматика, бонистика.