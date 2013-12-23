zoomer1982

Андрей zoomer1982

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Е-mail: [email protected]

Профессиональные навыки:

• Visual C# .NET

• WPF

• WCF

• WinForms

• Web services

• Win services

ADO.NET

• Crystal Reports

• VisualSVN

• T-SQL (InterBase, FireBird, MS SQL)

• Программирование видео/аудио приложений.

Знание языков:

Украинский, русский - родной

Английский – Upper Intermediate, технический английский.

Личные качества:

• аналитические способности

• умение решать инженерные нестандартные задачи

• целеустремленность и ответственность

• умение находить компромисс

• коммуникабельность

• креативное мышление

• пунктуальность, аккуратность, добросовестность

Увлечения:

Современные информационные технологии, нумизматика, бонистика.

Firebird