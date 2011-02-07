Фрилансер.
Хорошее знание графических программ (Corel Draw, Photoshop, Illustrator), а также 3D программы (Maya). Ответственный и исполнительный. В работе редко использую готовые клипарты и интернет. Не делаю по 5-10 вариантов. Максимум два (и то в простых случаях), уверен лучше один грамотный дизайн сделать, чем 5 бесполезных. Все что в портфолио сделано своими руками. Без предоплаты не работаю.
Портфолио
- Выставочный стенд Лукойл473 просмотра
Анимация
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от $50
от 2 дней
#1100
3D-графика
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от $50
от 2 дней
#1546
Наружная реклама
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от $50
от 2 дней
#1757
Дизайн продукции
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от $50
от 2 дней
#1937
Верстка полиграфии
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от $50
от 2 дней
#1996
Иллюстрации и Рисунки
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от $50
от 2 дней
#2874