Фрилансер.

Хорошее знание графических программ (Corel Draw, Photoshop, Illustrator), а также 3D программы (Maya). Ответственный и исполнительный. В работе редко использую готовые клипарты и интернет. Не делаю по 5-10 вариантов. Максимум два (и то в простых случаях), уверен лучше один грамотный дизайн сделать, чем 5 бесполезных. Все что в портфолио сделано своими руками. Без предоплаты не работаю.