Zoreno - Веб разработчик
Я занимаюсь разработкой сайтов: сайтов-визиток, блогов, одностраничных сайтов и т.д. Почему стоит мне доверять? Я использую только проверенные мною технологии, но, при необходимости, не останавливаюсь перед неизученным, постоянно пополняю свой багаж знаний.
В своих проектах использую pure jQuery, PHP, bootstrap, css, html, sql, MySQL, есть опыт верстки лендингов с еффектом параллакса. Так же знаком с базами реактивного программирования, что было использовано на проекте Interier-avto
Веб-программирование
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от $40
от 1 дня
#4451
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#6446