Zoreno - Веб разработчик

Я занимаюсь разработкой сайтов: сайтов-визиток, блогов, одностраничных сайтов и т.д. Почему стоит мне доверять? Я использую только проверенные мною технологии, но, при необходимости, не останавливаюсь перед неизученным, постоянно пополняю свой багаж знаний.

В своих проектах использую pure jQuery, PHP, bootstrap, css, html, sql, MySQL, есть опыт верстки лендингов с еффектом параллакса. Так же знаком с базами реактивного программирования, что было использовано на проекте Interier-avto