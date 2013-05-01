zorgestein

Профессиональный переводчик, английский - русский языки
ФИО: Губанов Сергей
Контактная информация: [email protected]
Пожелания к месту работы:
Должность: Переводчик английского языка
Область деятельности: Лингвистика
Профессиональные навыки: ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚ Multitran, MemoQ, DeJaVu, SDL TRADOS; владею слепым десятипальцевым методом печати
Образование: высшее (неоконченное), Томский Политехнический Университет, специальность - "Лингвист, переводчик"
Владение языками: Английский: свободное владение
Дополнительные сведения о себе: В свободное время увлекаюсь музыкой, игрой на бас-гитаре. Вредные привычки - отсутствуют.
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