zorgestein

Профессиональный переводчик, английский - русский языки

ФИО: Губанов Сергей

Контактная информация: [email protected]

Пожелания к месту работы:

Должность: Переводчик английского языка

Область деятельности: Лингвистика

Профессиональные навыки: ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚ Multitran, MemoQ, DeJaVu, SDL TRADOS; владею слепым десятипальцевым методом печати

Образование: высшее (неоконченное), Томский Политехнический Университет, специальность - "Лингвист, переводчик"

Владение языками: Английский: свободное владение

Дополнительные сведения о себе: В свободное время увлекаюсь музыкой, игрой на бас-гитаре. Вредные привычки - отсутствуют.