Дизайнер, 3D визуализатор интерьеров. Работаю в 3ds max, Corona Render, AutoCAD, Photoshop.
Качественная 3d визуализация любого помещения. Учту все ваши пожелания и идеи. И мы вместе сделаем крутую работу.
При заказе Вы получаете:
Фотореалистичные визуализации интерьера
Нужно для заказа:
- обмерочный план ( можно от руки)
- фото или объяснения идеи, стиля помещения
- тип помещения и дополнительные функции
- фото, размер мебели которая должна присутствовать в интерьере
Портфолио
- 3d визуализация кухни63 просмотра
- 3d визуализация дома88 просмотров
- 3d визуализация загородного дома80 просмотров
- 3d визуализация спальни66 просмотров
- 3d визуализация офиса69 просмотров
- 3d визуализация спальни61 просмотр
- 3d визуализация спальни56 просмотров
- 3d визуализация загородного дома71 просмотр
- 3d визуализация дома81 просмотр