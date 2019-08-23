Дизайнер, 3D визуализатор интерьеров. Работаю в 3ds max, Corona Render, AutoCAD, Photoshop.

﻿Качественная 3d визуализация любого помещения. Учту все ваши пожелания и идеи. И мы вместе сделаем крутую работу.

При заказе Вы получаете:

Фотореалистичные визуализации интерьера

Нужно для заказа:

- обмерочный план ( можно от руки)

- фото или объяснения идеи, стиля помещения

- тип помещения и дополнительные функции

- фото, размер мебели которая должна присутствовать в интерьере