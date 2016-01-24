zorinaalena1991

Делаю красивые поздравления,LoveStory и множество других видео из фото и музыки.

Делаю красивые поздравления,LoveStory и множество других видео из фото и музыки. В каждой семье в наше время имеются огромные архивы с фотографиями. Предлагаю Вам разобрать свои архивы и объединить фотографии в красивые видеоальбомы.

В чем прелесть музыкальных слайд шоу? Представьте, как через 10, 20, …, 50…лет Вы откроете очередной видеоальбом, а там… фотографии сменяются красивыми переходами и звучит та самая музыка, которая была так мила Вашей душе в определенный период времени. Неважно сколько прошло лет, Вы обязательно вспомните свои эмоции, запечатленные на фотографиях и музыка усилит впечатление. Ваши дети, внуки, правнуки смогут лучше понять Вашу жизнь, когда фотографии сопровождаются музыкой. Создавая детские видеоальбомы, Вы подарите счастливые воспоминания своим малышам на всю жизнь и память не сможет стереть мгновения, записанные в видеоальбомах.