zorinavaleryy

АНАЛИТИК

Я тот специалист, который вам нужен! Потому что всегда достигаю своих целей, имею отличные аналитические, коммуникационные и организационные умения. Моей экспертной сферой является аналитика данных. Делала аналитику в сферах: создания цифровых сервисов, создания новых сервисных продуктов для экосистемы НПФ, улучшения пути пользователя на сайтах, управления персоналом, управления маркетинговыми коммуникациями.

В моей карьерной истории присутствует опыт работы как в международных так и в российских компаниях: Банк НФК, консалтинговая компания KPMG, крупнейший на Ближнем Востоке ритейлер Alshaya Russia, крупнейший негосударственный пенсионный фонд «НПФ Газфонд пенсионные накопления» (подробнее в резюме).

Уверенно работаю с данными в Excel, SQL, отлично визуализирую через разные инструменты. Готова показать кейсы. Также в целях личного развития и любви к математике на данный момент на курсах осваиваю python.

Навыки time-менеджмента и структурирования – одни из моих сильных сторон. Успешно справляюсь с планированием и организацией процесса, так как ценю своё время и время окружающих. Обладаю способностью разбираться в сложных и нестандартных ситуациях, ответственно подходить к решению предложенных задач. Ценю и соблюдаю принципы Agile и Scrum в работе и в жизни.

Я перфекционист в части ведения документации при ведении проектов, опыт работы в компании «большой четверки» позволил мне выработать четкое и своевременное отношение к документации.