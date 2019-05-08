арт директор, ведущий дизайнер (видео графика)
Александр Любецкий
11.08.1978г.р.
т. +79268524008
e-mail: [email protected]
Образование высшее 1995-2000г. Белорусская Академия Искусств, кафедра дизайна, факультет промышленный дизайн, (квалификация по диплому – дизайнер)
Опыт работы более 10 лет, опыт руководства отделом дизайна и дизайн группами 4 года, организация работы отдела, разработка концепций, креатив,
распределение задач, контроль выполнения, обучение сотрудников, переговоры с подрядчикам и заказчиками, стратегическое планирование, организация работы с фрилансерами,
тестирование и отбор специалистов, решение нестандартных задач.
За все время работы мной были успешно реализованы проекты в сферах
веб : создание сайтов, банеров, презентаций, анимационные проекты в сфере веб, флеш заставки и видео контент.
телевидение и кино: от 5-секундных рекламных роликов и оформления эфира до полнометражных фильмов. Весь спектр работ от раскадровки до финальных титров.
полиграфия и наружная реклама: весь возможный спектр продукции.
этикетка, упаковка, сувенирная продукция, фирменный стиль, логотип и т.д.
Как результат – знание и понимание всех процессов в вышеперечисленных сферах, умение грамотно ставить и понимать задачи, знание специфики и технологии,
свободное общение с специалистами, быстрая адаптация к новым проектам, умение оперативно решать все возможные трудности при реализации проекта и обходить "подводные камни".
Разработку и реализацию своих проектов мне доверяют такие компании как –
РОСНАНО / Оптоган / Bratz / Coca Cola / Уралсиб / шопинг клуб "Kupivip.ru" / spletnik.ru / Puma / Фруктовый сад /
Nestle / кинокомпания «Аврора» / кинокомпания «Демарш» / кинокомпания "RWS" / автоконцерн " SsangYong Motor"/
автомобили "Chery" / киноконцерн «Мосфильм» / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" / McCann Eriksson / Известия / Интерфакс /
Stars / Captain Morgan /телеканал "ТНТ" /
и многие другие.
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