видеодизайн, тв ролики, видеопрезентации, графика для кино и тв

арт директор, ведущий дизайнер (видео графика)

Александр Любецкий

11.08.1978г.р.

т. +79268524008

e-mail: [email protected]

Образование высшее 1995-2000г. Белорусская Академия Искусств, кафедра дизайна, факультет промышленный дизайн, (квалификация по диплому – дизайнер)

Опыт работы более 10 лет, опыт руководства отделом дизайна и дизайн группами 4 года, организация работы отдела, разработка концепций, креатив,

распределение задач, контроль выполнения, обучение сотрудников, переговоры с подрядчикам и заказчиками, стратегическое планирование, организация работы с фрилансерами,

тестирование и отбор специалистов, решение нестандартных задач.

За все время работы мной были успешно реализованы проекты в сферах

веб : создание сайтов, банеров, презентаций, анимационные проекты в сфере веб, флеш заставки и видео контент.

телевидение и кино: от 5-секундных рекламных роликов и оформления эфира до полнометражных фильмов. Весь спектр работ от раскадровки до финальных титров.

полиграфия и наружная реклама: весь возможный спектр продукции.

этикетка, упаковка, сувенирная продукция, фирменный стиль, логотип и т.д.

Как результат – знание и понимание всех процессов в вышеперечисленных сферах, умение грамотно ставить и понимать задачи, знание специфики и технологии,

свободное общение с специалистами, быстрая адаптация к новым проектам, умение оперативно решать все возможные трудности при реализации проекта и обходить "подводные камни".

Разработку и реализацию своих проектов мне доверяют такие компании как –

РОСНАНО / Оптоган / Bratz / Coca Cola / Уралсиб / шопинг клуб "Kupivip.ru" / spletnik.ru / Puma / Фруктовый сад /

Nestle / кинокомпания «Аврора» / кинокомпания «Демарш» / кинокомпания "RWS" / автоконцерн " SsangYong Motor"/

автомобили "Chery" / киноконцерн «Мосфильм» / "ЕДИНАЯ РОССИЯ" / McCann Eriksson / Известия / Интерфакс /

Stars / Captain Morgan /телеканал "ТНТ" /

и многие другие.