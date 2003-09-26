Переводы с/на английский, украинский, русский; технический, публицистика

Образование: Львовский государственный университет, 1986-1991

Работа: Волынский национальный университет, с 1994 по настоящее время;

англоязычные дайджесты общественно-политических изданий Украины ("День", "Український тиждень");

работа с издательствами (в т.ч. Роберт Конквест. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор (Переклад з англійської Наталії Волошинович, Зорини Корабліної та Вікторії Новак) - Луцьк: ВМА „Терен”, 2007. – 456 с.; Конквест Р. Великий терор: Сталінські чистки тридцятих років (Пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної). – Луцьк: ВМА „Терен”, 2009. – 880 с. ISBN 987-966-8575-00-8. Науково-популярне видання. Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України. ДК № 1508 від 26.09.2003 р.

технический перевод с 1989 г.; устный, письменный перевод.