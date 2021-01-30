zotcenko_vitaliy

Опыт в сфере юридических услуг более 20 лет, образование: два ВУЗа - юриспруденция, информатика, англ.язык.
Последние годы возглавляю собственную юридическую фирму, в которую подобрал лучших специалистов в своих отраслях. Это позволяет решать задачи своих клиентов комплексно и на достаточно высоком качественном уровне.
Оказываю услуги:
- правового советника малого и среднего бизнеса;
- комплексное правовое сопровождение бизнеса на экспертном уровне;
- правовая защита физ.лиц;
- хозяйственные, жилищные, наследственные, семейные, трудовые, образовательные отношения - от консультации до решения;
- административные дела;
- сопровождение в сфере госзакупок, разрешение споров с УФАС;
- досудебное и внесудебное урегулирование споров, претензионная работа;
- помощь в исполнении решений суда;
- анализ и подготовка документов: договоров, соглашений, доверенностей, контрактов, апелляций, претензий, исков, заявлений и т.д.;
- GDPR/защита персональных данных: разработка, правка, актуализация вашего ресурса;
- сопровождение онлайн-школ;
- правовая экспертиза.
Имею успешный опыт в международном сопровождении сделок (в рамках Инкотермс).
Предлагаю практическое решение правовых задач любой сложности.
Я в первую очередь практик, моя задача - не просто решить Вашу задачу, а сделать это оптимальным путем.
Приглашаю к сотрудничеству!
Phone/Telegram: 89068977099,
e-mail: [email protected]