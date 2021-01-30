zotcenko_vitaliy

Юридические услуги: качественно, надежно, дорого

Опыт в сфере юридических услуг более 20 лет, образование: два ВУЗа - юриспруденция, информатика, англ.язык.

Последние годы возглавляю собственную юридическую фирму, в которую подобрал лучших специалистов в своих отраслях. Это позволяет решать задачи своих клиентов комплексно и на достаточно высоком качественном уровне.

Оказываю услуги:

- правового советника малого и среднего бизнеса;

- комплексное правовое сопровождение бизнеса на экспертном уровне;

- правовая защита физ.лиц;

- хозяйственные, жилищные, наследственные, семейные, трудовые, образовательные отношения - от консультации до решения;

- административные дела;

- сопровождение в сфере госзакупок, разрешение споров с УФАС;

- досудебное и внесудебное урегулирование споров, претензионная работа;

- помощь в исполнении решений суда;

- анализ и подготовка документов: договоров, соглашений, доверенностей, контрактов, апелляций, претензий, исков, заявлений и т.д.;

- GDPR/защита персональных данных: разработка, правка, актуализация вашего ресурса;

- сопровождение онлайн-школ;

- правовая экспертиза.

Имею успешный опыт в международном сопровождении сделок (в рамках Инкотермс).

Предлагаю практическое решение правовых задач любой сложности.

Я в первую очередь практик, моя задача - не просто решить Вашу задачу, а сделать это оптимальным путем.

Приглашаю к сотрудничеству!

Phone/Telegram: 89068977099,

e-mail: [email protected]