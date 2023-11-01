Набор текста профессионально

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов ; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Ввод информации с картинок , аудио, видео, и иных источников.

При сотрудничестве со мной вы получаете: приветливое и комфортное общение, прыткий и продуктивный рабочий процесс, исполнение всех работ в сроки.