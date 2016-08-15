Создание баннеров, иконок, клубных карт, обложек книг и CD-дисков, оформление групп ВК, адаптивные лендинг пейдж
Здравствуйте!
Я делаю баннеры, иконки, клубные карты, обложки книг и CD-дисков.
Также занимаюсь оформлением групп ВК и делаю лендинг пейдж "под ключ".
Реализую качественно любые Ваши пожелания.
Схема работы:
- ТЗ от Вас;
- предоплата 50%;
- делаю заказ, правим что необходимо;
- окончательная оплата;
- высылаю все исходники.
По поводу заказов обращайтесь:
e-mail - [email protected]
Skype - zrepina
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