Создание баннеров, иконок, клубных карт, обложек книг и CD-дисков, оформление групп ВК, адаптивные лендинг пейдж

Здравствуйте!

Я делаю баннеры, иконки, клубные карты, обложки книг и CD-дисков.

Также занимаюсь оформлением групп ВК и делаю лендинг пейдж "под ключ".

Реализую качественно любые Ваши пожелания.

Схема работы:

- ТЗ от Вас;

- предоплата 50%;

- делаю заказ, правим что необходимо;

- окончательная оплата;

- высылаю все исходники.

По поводу заказов обращайтесь:

e-mail - [email protected]

Skype - zrepina