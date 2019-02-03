Полиграфия и айдентика

Здравствуйте!

Работал в типографии, рекламных агентствах.

За это время у меня выработалось понимание чем я занимаюсь и для кого делаю дизайн, будь то логотип, брошюра или этикетка. Я никуда не пропадаю и всегда на связи, беру недорого, работаю быстро. Буду рад работать на постоянной основе.

Наружная реклама

Лайтбоксы, объемные буквы, баннеры, штендеры и др.

Полиграфическая продукция

Буклеты, меню, сертификаты, визитки, грамоты и др.

Логотипы, фирменный стиль

Оформление instagram, групп vk, youtube и прочее.