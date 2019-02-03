Полиграфия и айдентика
Здравствуйте!
Работал в типографии, рекламных агентствах.
За это время у меня выработалось понимание чем я занимаюсь и для кого делаю дизайн, будь то логотип, брошюра или этикетка. Я никуда не пропадаю и всегда на связи, беру недорого, работаю быстро. Буду рад работать на постоянной основе.
Наружная реклама
Лайтбоксы, объемные буквы, баннеры, штендеры и др.
Полиграфическая продукция
Буклеты, меню, сертификаты, визитки, грамоты и др.
Логотипы, фирменный стиль
Оформление instagram, групп vk, youtube и прочее.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип ралли191 просмотр
- Логотип автоломбарда Ф8135 просмотров
- Тейбл-тент223 просмотра
- Буклет123 просмотра
- Флаер115 просмотров
- Оформление Instagram140 просмотров
- Наружное оформление, обшивка баннером112 просмотров
- Листовка100 просмотров
- Листовка104 просмотра
- Листовка140 просмотров
- Объявление А487 просмотров
- Дизайн визитки125 просмотров