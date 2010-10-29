Персонажная анимация
Персонажная анимация
портфолио здесь http://www.free-lance.ru/users/Zoya
Профессиональные навыки:
• владение навыками традиционного изобразительного искусства,
умение рисовать от руки
• Владение графическим планшетом
• Разработка эскизов персонажей,
• создание раскадровок
• 2D Анимация персонажей (в том числе и негуманоидных),
артикуляция
традиционная (кальки),фазовка, прорисовка
компьютерная (Moho, Toon Boom Studio, Flash)
Способность самостоятельно разрабатывать движение
• базовые навыки владения пакетом 3D моделирования (3d max)
• Работа с векторными и растровыми изображениями (CorelDraw,
Photoshop)
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