Персонажная анимация

Персонажная анимация

портфолио здесь http://www.free-lance.ru/users/Zoya

Профессиональные навыки:

• владение навыками традиционного изобразительного искусства,

умение рисовать от руки

• Владение графическим планшетом

• Разработка эскизов персонажей,

• создание раскадровок

• 2D Анимация персонажей (в том числе и негуманоидных),

артикуляция

традиционная (кальки),фазовка, прорисовка

компьютерная (Moho, Toon Boom Studio, Flash)

Способность самостоятельно разрабатывать движение

• базовые навыки владения пакетом 3D моделирования (3d max)

• Работа с векторными и растровыми изображениями (CorelDraw,

Photoshop)